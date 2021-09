Pandemia: Ibaneis libera shows e eventos

Outro ponto importante citado pelo governador é a necessidade da vacinação para a presença do público, mediante comprovante

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, nesta terça-feira (21), a liberação de shows, eventos e festivais. Ainda assim, para a realização dos encontros, é necessário que os locais continuem a seguir as recomendações sanitárias de combate à covid-19.

Outro ponto importante citado pelo governador é a necessidade da vacinação contra a covid-19 para a presença do público, mediante comprovante. Caso o imunizante ainda tenha sido aplicado, o público está liberado mediante apresentação de resultado negativo do exame PCR, com coleta de material em até 72 horas antes.

“Durante a pandemia me mantive aberto a ouvir todos os lados e norteei minhas ações com base em estudos técnicos. Agora não seria diferente”, escreveu em postagem no Twitter.

Boa tarde! Vamos publicar amanhã, no Diário Oficial, o decreto que autoriza a realização de eventos com a presença de público no #DF. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) September 21, 2021

Ibaneis assinou o decreto também nesta terça, de modo que a publicação deve ser feita amanhã (22). A liberação passa a valer com a publicação.

De acordo com o texto, é necessário que o distanciamento mínimo entre as pessoas seja de, no mínimo, um metro, além da utilização de máscaras e álcool em gel. Os locais apenas poderão funcionar com 50% da ocupação.