A Escola Classe (EC) 08 Norte recebeu, na última semana, a visita de autoridades internacionais para avaliar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). O grupo, que contou com a presença do secretário-executivo da Secretaria de Educação (SEEDF), Isaías Aparecido, e do secretário de Agricultura, Fernando Antonio Rodriguez, entre outros integrantes do Governo do Distrito Federal (GDF), examinou os impactos e benefícios do programa.

O Pnae tem como propósito garantir o direito à alimentação adequada e saudável para os estudantes da rede pública de ensino. Além de promover a segurança alimentar e nutricional dos alunos, a iniciativa estimula o desenvolvimento da agricultura familiar, fortalecendo a economia local e fomentando a sustentabilidade ambiental.

Durante a visita, os representantes conheceram a estrutura da escola, os espaços dedicados à alimentação dos alunos e o processo de recebimento semanal de produtos orgânicos da agricultura familiar. Tiveram também a oportunidade de degustar uma amostra do cardápio diário oferecido aos estudantes, composto por sucos naturais, frutas frescas, saladas e pratos típicos, como a galinhada, favorita entre os alunos.

A EC 708 Norte acolhe crianças de diversas regiões administrativas do Distrito Federal e atende, atualmente, 350 estudantes entre os períodos matutino e vespertino. No período matutino, a escola oferece educação integral, proporcionando às crianças atividades educacionais durante a manhã e encaminhando-as para a Escola Parque no período da tarde.

Todas as refeições dos estudantes são realizadas na escola, desde o café da manhã até o lanche da tarde, sendo os alimentos fornecidos pelos agricultores familiares locais.

De acordo com a diretora da EC 708 Norte, Viviane Costa, essa alimentação é de suma importância, especialmente considerando que a escola também abriga estudantes em situação de vulnerabilidade. “A alimentação oferecida na escola não é só uma questão de nutrição, mas também de dignidade e inclusão. Para muitos estudantes, é a garantia de uma refeição adequada durante o dia”, explica.

Origem dos alimentos

A visita não se limitou à escola. Os representantes também foram conduzidos a uma propriedade agrícola em Brazlândia, onde puderam ver de perto a parceria entre a instituição de ensino e os produtores locais. Essa colaboração, além de fortalecer a segurança alimentar dos alunos, valoriza o trabalho dos pequenos produtores rurais e preserva a cultura agrícola local.

A diretora de alimentação escolar da SEEDF, Juliene Moura, também acompanhou a visita e ressaltou a relevância da ação. “A vinda das autoridades internacionais à Escola Classe 708 foi de extrema importância para destacar o impacto positivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Estamos comprometidos em fornecer não apenas nutrição, mas dignidade e inclusão, por meio de cada refeição servida aos nossos alunos”.

A agricultura familiar desempenha um papel indispensável na produção de alimentos frescos e saudáveis, abastecendo as escolas do DF com produtos de alta qualidade e promovendo práticas agrícolas sustentáveis. “Nosso cardápio é cuidadosamente preparado para oferecer opções saudáveis e saborosas, garantindo que cada estudante receba uma alimentação adequada para seu desenvolvimento físico e cognitivo”, enfatiza Juliene.

Parceria

Ivone Ribeiro, uma das produtoras cooperadas, destaca a importância dessa parceria e o compromisso com a alimentação saudável das crianças, cultivando alimentos nutritivos e livres de substâncias prejudiciais à saúde: “Nós nos dedicamos ao cultivo de alimentos que sejam não apenas nutritivos, mas também livres de agrotóxicos e aditivos químicos prejudiciais à saúde. É gratificante saber que estamos contribuindo para o bem-estar das crianças, fornecendo alimentos frescos e seguros para suas refeições escolares”.

Além de fornecer alimentos de qualidade, a parceria entre a agricultura familiar e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) promove o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais, garantindo assim um futuro mais sustentável e saudável para as gerações futuras. A parceria entre a Emater e a SEEDF oferece suporte técnico e orientação para os agricultores familiares, contribuindo para o aprimoramento das técnicas de cultivo e gestão das propriedades.

As informações são da Agência Brasília