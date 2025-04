Pai é condenado a nove anos de prisão por atirar em filha na Estrutural

Nessa quarta-feira, 2/4, um pai foi condenado pelo Tribunal do Júri de Brasília a nove anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, por atirar contra a própria filha, de 21 anos à época dos fatos, na frente da mãe da jovem. O réu acabou condenado por tentativa de feminicídio, qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Além da condenação penal, o réu ainda deverá indenizar a filha no valor de R$ 1 mil reais.

O crime foi praticado, na tarde de 18 de junho de 2023, no Setor Leste da Cidade Estrutural. Segundo a denúncia, o acusado é pai da vítima e mantém relacionamento conturbado com a mãe dela. Na tarde dos fatos, o casal voltou a se desentender e a mãe chamou a filha para ajudá-la, pois temia por sua segurança.

A vítima foi até a casa dos pais para defender a mãe, oportunidade em que o pai ficou ainda mais agressivo e elas fugiram de casa e refugiaram-se no banheiro de uma loja localizada nas proximidades. Nesse momento, o réu se armou e foi até o local. Assim que encontrou mãe e filha no banheiro, atirou contra a filha e fugiu em seguida. A jovem não foi ferida gravemente e recebeu atendimento médico.

Na análise do processo, a juíza presidente do Júri destacou que o réu é portador de maus antecedentes e sua conduta social deve ser entendida como negativa, de acordo com o histórico de violência doméstica comprovado pelos vários processos a que respondeu e foram registrados em sua Folha de Antecedentes Penais (FAP).

Sendo assim, a magistrada negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinou a imediata execução da condenação, com a prisão do acusado.

*Informações do TJDFT