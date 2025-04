Pai de santo é preso por violência e exploração sexual no DF

Por Daniel Xavier

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta terça-feira, 15, Alex Silva, 23 anos, por envolvimento em sessões de tortura contra um adolescente trans de 17 anos. A prisão faz parte de uma nova fase da Operação Black Magic. Os abusos ocorreram dentro da Tenda Espiritual Vovó Maria Conga Aruanda, no Setor Leste do Gama.

A operação é uma extensão das investigações iniciadas com a prisão da mãe de santo que comandava o local. Após a detenção e a grande repercussão do caso, novas vítimas, testemunhas e suspeitos surgiram, permitindo que os investigadores identificassem o envolvimento direto de outro líder espiritual nas práticas criminosas.

Uma das vítimas relatou seu sofrimento, descrevendo os abusos que enfrentou como extremamente cruéis. Entre as práticas horríveis, estavam agressões físicas e atos humilhantes, como a inserção forçada de pimenta no ânus e a obrigatoriedade de ingerir fezes. A investigação expôs uma série de crimes graves, incluindo estupro, corrupção de menores, tortura, humilhação, violência física e psicológica, lesões corporais, gravação de cenas sexuais com adolescentes, exploração sexual, redução de indivíduos a condições análogas à escravidão, manutenção de um bordel, rufianismo e recrutamento para prostituição.