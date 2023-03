Pagamento do 2º lote do Cartão Material Escolar recomeça nesta terça (28)

O pagamento da segunda etapa deste lote vai ser feito para os beneficiários com as iniciais do nome de J até Z

A segunda etapa do 2º lote do Cartão Material Escolar (CME) começa a ser pago nesta terça-feira (28). Nesta fase serão contemplados os beneficiários cujo responsável familiar ainda não possui o cartão e os estudantes estão na educação infantil ou no ensino fundamental.

O pagamento da segunda etapa deste lote vai ser feito para os beneficiários com as iniciais do nome de J até Z. No total, o pagamento chega ao valor de R$ 5.504.960,00. A retirada dos cartões deve ser feita nas agências do BRB, por ordem alfabética, conforme cronograma abaixo:

➥ 28 de março: iniciais de J a L

➥ 29 de março: iniciais com letra M

➥ 30 de março: iniciais com letra N a R

➥ 31 de março: iniciais com letra S a Z

Os beneficiários poderão consultar a agência de retirada do cartão por meio do telefone 156 ou pelo site do GDF Social.

O cartão

O CME é destinado a estudantes regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, que tenham entre 4 e 17 anos, cujos pais ou responsáveis legais sejam beneficiários do Programa Auxílio Brasil. As famílias recebem R$ 320 para cada aluno matriculado na educação infantil e fundamental e R$ 240 para cada estudante do ensino médio.

O Programa Material Escolar foi instituído pela Lei nº 6.273/2019. Até 2022, o GDF investiu R$ 117.535.335 no programa para atender 379.441 estudantes. O programa é realizado em parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, conforme institui a Portaria Conjunta nº 02, de 19 de janeiro de 2023.

Como utilizar

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) credenciou as papelarias do Distrito Federal aptas a participar do programa de fornecimento de material didático aos alunos matriculados na rede pública de ensino. Veja nos links abaixo.

➥ Estabelecimentos credenciados (https://www.trabalho.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2023/01/Planilha-2023-01-31.pdf)

➥ Lista de materiais (https://www.educacao.df.gov.br/material-escolar/)

*Com informações da Agência Brasília