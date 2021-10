Com campanha de conscientização e pórtico iluminado, Pontão engaja-se no “Outubro Rosa”

Alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, de 1º a 31 deste mês

O Pontão, no Lago Sul, está em alerta com o objetivo de prevenir seus frequentadores para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama como garantia de um tratamento mais eficaz contra a doença. Até o dia 31 deste mês, o pórtico de acesso ao complexo de gastronomia e entretenimento, no Lago Sul recebe a cor símbolo da campanha mundial do Outubro Rosa. Os banheiros públicos, assim como os das operações gastronômicas do Pontão, estarão abraçando o movimento para reduzir o agravamento da doença causado pelo diagnóstico tardio, com dicas de autoconhecimento do corpo.

Através da ação do Outubro Rosa, o Pontão quer incentivar as mulheres a conhecerem as suas mamas, bem como forma e textura dos seios, estimular a visita regular ao médico e alertar para as mudanças que podem ocorrer no corpo com advindo da doença, além do estímulo à realização da mamografia frequentemente. “O Outubro Rosa é importante para nos alertar sobre a importância do autocuidado.”, observa a administradora do Pontão, Sandra Campos.

Há cinco anos o Pontão vem se engajando na campanha Outubro Rosa, movimento internacional de combate ao câncer de mama, iniciado em 1990, nos Estados Unidos, com uma corrida para celebrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença e alertar às mulheres para que façam o autoexame e a mamografia a partir dos 40 anos, diminuindo os riscos que aparecem nesta faixa etária. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o câncer de mama é segunda causa de morte entre mulheres.

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br

Instagram: @pontaodolagosul