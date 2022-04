Otoniel Fernandes transforma Brasília em um ateliê de pintura ao ar livre

No Brasil, àquela época, esse modo de pintar também seria impulsionado, especialmente, pelas instituições que se dedicavam ao ensino

A pintura ao ar livre, amplamente incorporada ao repertório da arte, ganhou impulso com os impressionistas ao final do século XIX. Junto às novidades da indústria – tintas a óleo em uma vasta gama de tons e pincéis de diversas espessuras –, eles partiam para “enfrentar” a paisagem com seus cavaletes dobráveis e estojos portáteis, contendo o necessário para exercitar suas técnicas consideradas, então, revolucionárias. No Brasil, àquela época, esse modo de pintar também seria impulsionado, especialmente, pelas instituições que se dedicavam ao ensino das belas-artes.

Repetindo o procedimento dos pioneiros pintores franceses, Otoniel Fernandes – que se notabilizou por retratar os espaços abertos de Brasília, com seus monumentos característicos – instalou-se, em horários diversos, debaixo de ipês e paineiras, além de outras árvores, e até mesmo dentro de embarcações, para captar ângulos da paisagem da Capital nem sempre percebidos pelos habitantes em seu cotidiano. As telas resultantes dessa experiência estarão expostas na Câmara Legislativa do Distrito Federal a partir desta terça-feira (26), na mostra intitulada “Brasília, um atelier ao ar livre”.

Áreas turísticas, bem como edifícios que se destacam pelas formas arquitetônicas – incluindo a sede da CLDF –, nos quadros do artista, são apresentadas a partir de pontos de vista inusitados, que acrescentam novos olhares a locais conhecidos da cidade. Às pinturas, Otoniel Fernandes também acrescenta pássaros, flores e pessoas em situações diversas (muitas vezes em “movimento”), detalhes que humanizam a paisagem brasiliense. Suas telas destacam-se ainda pelo colorido intenso à maneira do Impressionismo.

Com a mostra na Câmara Legislativa, o artista retoma as exposições presenciais, interrompidas durante a pandemia. Cearense, nascido em Fortaleza, ele chegou a Brasília no início dos anos 1970. Em 1982, realizaria sua primeira individual, aos 18 anos de idade. Cursou Licenciatura em Artes Plásticas, na UnB, e não largou a pintura, adotando a técnica óleo sobre tela, participando de dezenas eventos pelo país.

Da metade da década de 1990 em diante, dedicou-se a exposições temáticas, com ênfase na pintura ao ar livre, que resultaram em mais de uma dezena de livros, entre eles, “Velho Chico Ilustrado”, sobre o rio São Francisco, e “Impressões da Serra da Capivara”. No final do ano passado, trabalhos de sua autoria ilustraram parte do calendário para o ano de 2022 distribuído pela TV Câmara Distrital.

Exposição “Brasília, um atelier ao ar livre”

Pinturas a óleo de Otoniel Fernandes

Foyer do Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Visitação: 26 de abril a 27 de maio de 2022

Horário: 9 às 19h, segunda a sexta-feira

Classificação indicativa: livre para todos os públicos.

Entrada Franca

*Com informações de Marco Túlio Alencar – Agência CLDF