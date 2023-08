Os preparativos para o feriado de 7 de setembro

Segundo o ministro da Secom, Paulo Pimenta, a mensagem principal do desfile é a de união das pessoas e das famílias

A celebração da Independência do Brasil está chegando, e a estrutura para o tradicional desfile militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, está quase pronta montada. O evento está previsto para começar às 9h, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e tem como slogan “Democracia, soberania e união”. A expectativa é que 30 mil pessoas assistam à celebração.

O desfile está sendo organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), com apoio da Administração Regional do Plano Piloto. Ao Jornal de Brasília, o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, ressaltou a importância do desfile para a capital do Brasil. “Nós estamos dando o apoio na parte do licenciamento, da limpeza do local”, afirma.

Segundo o ministro da Secom, Paulo Pimenta, a mensagem principal é a de união das pessoas e das famílias. “Nação quer dizer ‘união de um povo’, sentimento de pertencimento. Vamos resgatar os valores da República, os símbolos oficiais, como a Bandeira do Brasil e o Hino Nacional, que sempre foram de todos nós e que contam nossa história. Exaltar esses símbolos nacionais é fundamental para reavivar o que está na Constituição brasileira”, destaca.

Em 2023, o desfile terá quatro eixos temáticos: “Paz e Soberania”, “Ciência e Tecnologia”, “Saúde e Vacinação” e “Defesa da Amazônia”. “São temas que se mostram, a cada ano, mais caros ao povo brasileiro e que voltam a ser muito valorizados pela gestão do presidente Lula”, afirma o ministro.

De acordo com a pasta, diversas ações estão sendo tomadas para garantir um desfile de 7 de Setembro seguro, enxuto, dinâmico e atrativo. O desfile está programado para durar aproximadamente duas horas, com a execução do Hino Nacional, passagem das tropas das Forças Armadas (Marinha, Exército e Forças Aéreas), apresentação de escolas, como a do Governo do Distrito Federal (GDF), profissionais do Corpo de Bombeiros, além de bandas e participações especiais de várias instituições.

Uma das atrações principais, será o tradicional show aéreo da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira.

A organização da programação do Dia da Independência do Brasil também contou com a participação do ministro da Defesa, José Mucio; do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), general Marcos Antônio Amaro dos Santos; dos comandantes do Exército, Tomás Miguel Paiva; da Marinha, Marcos Sampaio Olsen; e da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, além do chefe do cerimonial da Presidência da República, Fernando Igreja.

Após o desfile, o público poderá continuar no local para conferir a exposição em homenagem às Forças Armadas, que será aberta oficialmente ao público logo após o término. O ensaio geral com a participação de todos os envolvidos no evento está marcado para o próximo sábado (02).

A circulação de veículos na área da Esplanada dos Ministérios será restrita a partir do dia 6 de setembro, na altura da Catedral de Brasília até a Praça dos Três Poderes. Todos os acessos contarão com revista de segurança. O Congresso Nacional, os ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Relações Exteriores, bem como o Supremo Tribunal Federal (STF), serão protegidos com gradis e policiamento.

As operações de fiscalização de trânsito serão realizadas no dia anterior (6), visando a garantia da tranquilidade, tanto para os órgãos, quanto para pedestres em geral.

Segundo o GDF, a decretação de ponto facultativo e definição do funcionamento dos órgãos públicos distritais ainda vão ocorrer antes do feriado.

A segurança

A ação de segurança contará com 24 equipes no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), o plano de segurança pública para o evento ainda está em fase de elaboração. Em nota, a pasta destaca que assim como tem sido o procedimento padrão em eventos similares ocorridos na capital, o planejamento está sendo desenvolvido com a colaboração de instituições locais e federais.

A Segurança adiciona que, até o momento, não há registro de manifestações ou atos públicos agendados para a área central de Brasília nesta data.

Serviço

Desfile de 7 de Setembro

Início do Desfile: 9h

Abertura do acesso às arquibancadas: 6h