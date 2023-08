Homem que matou ex a facadas é condenado a 22 anos de prisão

O casal, que tinha três filhos, vivia no Espírito Santo, quando a mulher pediu o divórcio e se mudou para o Gama

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou, nessa terça-feira (29), a 22 anos e seis meses de prisão um homem pelo assassinato da ex-esposa. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, no Gama.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), João Alves Catarina Neto matou Simone Sampaio de Melo por não concordar com o fim do relacionamento, também de 22 anos de duração.

O casal, que tinha três filhos, vivia no Espírito Santo, quando Simone pediu o divórcio e se mudou para o Gama. Com o pretexto de comprar o material escolar das filhas, João veio para Brasília.

No dia, Simone e João haviam acabado de deixar uma das filhas no colégio, quando o condenado sacou uma faca que estava escondida em um saco de pão e esfaqueou diversas vezes a vítima.

O criminoso chegou a tentar fugir, mas foi detido por um policial militar que passava no local. Atualmente, João encontra-se presa e não poderá recorrer em liberdade.

O tribunal aceitou as qualificadoras propostas pelo MPDFT, como o de motivo torpe (sentimento egoístico de posse); emprego de recurso que dificultou a defesa (ataque súbito com uma faca que trazia escondida); emprego de meio cruel (por infligir sofrimento desnecessário à vítima, que foi sucessivamente golpeada, demonstrando brutalidade fora do comum); e crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar.