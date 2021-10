‘Os jovens são a nossa esperança’, diz Paco Britto

O Include tem o objetivo de promover a inclusão social e econômica para jovens de comunidades carentes, que não têm acesso à educação tecnológica

Na manhã desta quarta-feira (20), o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou os certificados aos alunos concluintes do programa de Laboratórios de Robótica (Include). O projeto é promovido pelo Instituto Campus Party em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti).

“Vocês jovens são a nossa esperança de futuro […] Sem as emendas parlamentares o projeto sairia com muito mais dificuldades, agradeço aos deputados que contribuíram para isso. Estamos tentando dar esperança aos nossos filhos e netos. É para fazer uma Brasília melhor. Educação e cultura a gente leva pro resto da vida”, disse o vice-governador do DF, Paco Britto.

O Include tem o objetivo de promover a inclusão social e econômica para jovens de comunidades carentes, que não têm acesso à educação tecnológica. De acordo com Paco Britto, foram investidos em torno de 3 a 4 milhões de reais no programa social.

Presente na cerimônia, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo, destacou que o projeto vai gerar oportunidades de emprego para os jovens e avisou sobre os novos passos da pasta. “É uma revolução tecnológica no DF […] a cidade estava abandonada, vamos dar bolsas de pacote de dados para 30 mil famílias de baixa renda”, afirmou.

Além do DF, o Projeto Include já conta com instalações em Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Bahia, e outros em fase de implantação no Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul. O plano é implementar até 10 mil laboratórios, impactando adolescentes de todo o Brasil por meio da tecnologia.

O vice-presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Delmasso, lembrou que o objetivo é expandir o projeto de acordo com a destinação das emendas parlamentares. “Vamos discutir a ampliação do projeto, na minha opinião cada região administrativa deveria ter um posto do Include. Agora 3 mil alunos foram qualificados e a ideia é ampliar o projeto em 2022”, disse.

Delmasso disse ainda que, no próximo dia 27, será lançado o programa Jovem em Ação. “A pandemia intensificou a tecnologia […] nós precisamos preparar a juventude para os novos empregos nos adventos tecnológicos […] No dia 27 será lançado o jovem em ação, que envolve 13 milhões de investimento. É para qualificar o jovem para o mercado de trabalho”, afirmou.

