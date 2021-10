Brasília ganha primeiro aplicativo de mobilidade urbana local

App YOURB foi desenvolvido pela holding brasiliense Grupo Oliveira, e chega com a proposta de democratizar e equilibrar os lucros dos motoristas com repasse fixado a 88% por corrida

Há pouco mais de sete anos os brasileiros são grandes adeptos dos aplicativos de mobilidade urbana. A tecnologia desenvolvida possui um modelo de negócio estruturado e rentável, que trouxe grandes benefícios sociais e econômicos para o país: primeiro porque promoveu a geração de empregos informais, principalmente para os autônomos e pessoas desempregadas que tiveram a oportunidade de se tornarem motoristas a partir do uso de seu próprio carro como forma de trabalho. Segundo pela comodidade, conforto e segurança aos usuários que se deslocam diariamente.

Inicialmente essa rentabilidade era boa para ambos: motoristas e aplicativo, contudo devido às constantes evoluções de crises financeiras ao redor do mundo e principalmente no Brasil, o repasse do valor por corrida aos trabalhadores foi começando a diminuir e, o que antes era de 80 a 90% por viagem, atualmente encontra-se entre 65 a 70%. Somando-se aos aumentos de combustível e impostos, eis que a precarização das condições de trabalho dos motoristas vinculados aos aplicativos de transporte veio à tona e, em cadeia, prejudicou a todos que necessitam do serviço.

Com esse panorama, o Grupo Oliveira, detentor de diversos empreendimentos em Brasília como redes de academias, churrascarias e restaurantes, observou uma oportunidade neste ramo do mercado, a partir de um aplicativo com taxa fixa e justa de repasse aos motoristas, além de viabilizar uma prestação de apoio aos trabalhadores.

A partir de estudos e pesquisas sobre a atual realidade dos aplicativos de mobilidade urbana, o grupo decidiu investir em programadores e desenvolvedores de softwares para criar o YOURB.

“Nossa vontade de investir neste ramo se deu pelo grande número de motoristas e usuários insatisfeitos com os aplicativos atuais. De um lado, temos os clientes com dificuldades em conseguir encontrar um carro para fazer a corrida. Do outro, os profissionais que não conseguem lucrar com as corridas devido aos custos crescentes no país e baixo repasse das empresas. Com isso, decidimos investir em um aplicativo que chegasse para democratizar e equilibrar essa balança”, explica Roberto Oliveira, CEO do Grupo Oliveira.

O YOURB

O aplicativo de mobilidade urbana foi desenvolvido pelo Grupo Oliveira, a partir do conhecimento e experiência de um ex-motorista que se especializou em tecnologia da informação e programação, junto com mais dois amigos.

De acordo com Walter Lima, Luiz Carlos e Paulo Henrique, envolvidos no desenvolvimento do YOURB a ideia começou a sair do papel há pouco mais de 10 meses, tendo como objetivo ser um aplicativo de motorista para motorista, a partir das necessidades e relatos que vivenciaram e ouviram. Para isso, eles reuniram um grupo com mais de 70 motoristas para ouvi-los e colocar as ideias em prática.

“Como estamos nas ruas, percebemos as dificuldades e trouxemos essas melhorias para os usuários e motoristas. Entre os serviços nós implantamos o contato direto com o operador para relatar possíveis problemas na plataforma, a assistência de monitoramento a cada viagem, parcerias para descontos com manutenção do carro e da gasolina, assim como a possibilidade das mulheres em escolherem fazer corrida só com mulheres, então esse nosso aplicativo é de motorista para motorista, estamos muito esperançosos”, explicam.

O app apresenta um modelo de negócios ousado, no qual fixa sua taxa de repasse de corrida para os motoristas a 88%, tendo a retenção de apenas 12% para a empresa. A proposta também investiu na prestação de apoio para os profissionais, entre elas a parceria com postos do DF, que vão dar o aporte de até R$ 0,30 de desconto por litro de gasolina, atendimento humanizado, descontos em planos de saúde e odontológicos, tecnologia para o rastreio dos carros cadastrados, a liberdade para motoristas e usuários mulheres poderem escolher seguir corrida somente entre elas, e o clube de benefícios.

“Enxergamos que o YOURB tem grande potencial para trazer muitos benefícios para os brasilienses, principalmente para a categoria dos motoristas, com uma geração de renda justa a partir de um repasse honesto. Outro ponto muito importante se dá por sermos uma empresa local, o que favorece nosso trabalho perante o poder público, abrindo as portas para criarmos um bom relacionamento e apresentarmos os questionamentos, as necessidades e deficiências da categoria, a fim de melhor, resguardar e conquistar ainda mais direitos para esses profissionais”, conta Roberto Oliveira.