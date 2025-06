Orquestra Filarmônica de Brasília faz concerto didático para alunos do PAS

A Orquestra Filarmônica de Brasília promoveu nesta quarta-feira (11), no auditório do Museu Nacional da República, um concerto didático voltado a estudantes da rede pública do Ensino Médio. A iniciativa teve como objetivo auxiliar na preparação para o Programa de Avaliação Seriada (PAS), processo seletivo da Universidade de Brasília (UnB), por meio da apresentação e contextualização de obras clássicas exigidas no exame.

O Concerto das Escolas, realizado em dois turnos, trouxe composições como “Pequena Fuga em Sol Menor”, de J.S. Bach; “Batuque”, de Alberto Nepomuceno; a ária “Habanera”, da ópera Carmen, de Georges Bizet; e o “Concerto para Violoncelo em Dó Maior – 1º movimento”, de Joseph Haydn, com solo de Calebe Alves. O repertório foi selecionado com base nos conteúdos musicais cobrados nas três etapas do PAS, especialmente nos conceitos de timbre, altura, frequência e intensidade, frequentemente destacados nas provas.

O maestro Thiago Francis explicou que, além da execução das obras, assumiu o papel de professor durante a apresentação, contextualizando o período histórico das composições, os instrumentos utilizados e a função dos compositores. Para tornar o concerto mais interativo, músicos da orquestra também participaram das explicações e interagiram com os estudantes, facilitando a compreensão do conteúdo.

Estudantes como Luiz Fernando Monteiro, 15, e Felipe Telles, 16, ressaltaram a importância dessa experiência prática para a preparação da prova. “A prática ajuda muito mais no dia do PAS. Aqui a gente ganha uma base concreta para começar a entender de verdade o conteúdo”, afirmou Luiz Fernando, enquanto Felipe destacou a gratificação de ver os instrumentos e músicos de perto.

A iniciativa foi idealizada pela Associação dos Amigos das Artes de Brasília (Amabra) e contou com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF). Segundo a professora Camilla Dantas, do Centro de Ensino Médio Setor Oeste (CEMSO), eventos como esse têm grande valor pedagógico, sobretudo para alunos da rede pública que normalmente não têm acesso a esse tipo de vivência.

*Informações da Agência Brasília