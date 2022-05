Órgãos autuam 256 motoristas bêbados no DF

A operação Quinto Mandamento foi realizada em diferentes regiões do Distrito Federal e, de 1.625 carros fiscalizados, 256 foram autuados

Os órgãos de trânsito – Polícia Militar do DF (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) atuaram com foco na segurança viária no último fim de semana. A operação Quinto Mandamento foi realizada em diferentes regiões do Distrito Federal e, de 1.625 carros fiscalizados, 256 foram autuados por alcoolemia.

A operação Quinto Mandamento é uma das principais estratégias adotadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) para redução criminal, que segue em queda nos últimos três anos. O principal foco da ação é a redução de crimes contra a vida e contra o patrimônio, mas pode ser adaptada à necessidade, já que rotineiramente passa por avaliação e análise de dados.

“Verificamos a necessidade de atuar no combate aos crimes de trânsito, em retirar das ruas condutores que ainda insistem em dirigir sob efeito do álcool. As consequências dessa prática são graves e, por isso, vamos continuar a atuar com esse direcionamento, sem deixar de lado o viés de enfrentamento a outros crimes”, explica o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

“Exemplo disso foram as duas armas apreendidas durante as abordagens veiculares e a recuperação de um veículo que havia sido roubado”, completa.

Além da Quinto Mandamento, outras ações foram realizadas, com autuação de outros 96 condutores por alcoolemia, totalizando 352 em todo o final de semana em diferentes operações.

“O objetivo da fiscalização de trânsito, antes de tudo, é fazer com que as pessoas tenham consciência de que a atitude de beber e dirigir pode ser fatal. Mais do que se preocupar em ser multado, o condutor deve ter civilidade e respeito ao próximo e, portanto, não dirigir alcoolizado. E para preservar vidas no trânsito, o Detran está de olho naqueles que não respeitam a legislação e insistem em misturar bebida e direção”, finaliza o diretor geral do Detran-DF, Thiago Nascimento.

