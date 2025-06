Operários trabalham na etapa de pavimentação da reforma da Praça do Relógio, em Taguatinga

A tradicional Praça do Relógio, no centro de Taguatinga, está prestes a ser devolvida à população completamente revitalizada. As obras de reforma, conduzidas pela Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF) e executadas pela Novacap em parceria com a Administração Regional, entraram na fase final nesta semana, com a conclusão do asfaltamento do estacionamento e das ruas laterais no entorno. O investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões, provenientes do Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), e gerou cerca de 40 empregos diretos.

O projeto de revitalização contempla a construção de novas calçadas em pavimento rígido, instalação de bancos e lixeiras, melhorias na iluminação pública, paisagismo e acessibilidade. Também estão sendo restaurados a fonte luminosa e os espelhos-d’água. A estrutura do relógio, que dá nome à praça e é considerada patrimônio histórico, já teve o acrílico substituído e sua casa de máquinas finalizada.

O administrador regional de Taguatinga, Renato Andrade, afirma que a expectativa é entregar um espaço completamente renovado à comunidade. “É uma entrega emblemática, o resgate de um espaço que pertence ao povo”, destaca. Segundo ele, antes da reforma, a praça apresentava diversos sinais de abandono, como piso danificado, ausência de bancos e vegetação degradada. “Agora, tudo isso está sendo refeito. A fonte vai ficar linda, o paisagismo está sendo cuidadosamente planejado. A Praça do Relógio vai ganhar uma nova vida e atrair visitantes de todo o Distrito Federal”, completa.

A reforma também incluiu a instalação de um sistema de drenagem — algo inédito no local —, com quatro bocas de lobo, além da construção de uma nova baia de ônibus em frente à praça. Grande parte da terraplenagem e da colocação de pedras portuguesas já foi concluída.

Comércio otimista com requalificação do espaço

Com localização estratégica, cercada por intenso comércio e próximo ao transporte público, a Praça do Relógio é vista como um ponto de referência na região. Para comerciantes locais, a reforma promete aquecer as vendas. “Acredito que vai melhorar bastante para a gente, principalmente com o aumento de fluxo de pessoas. Isso beneficia todos os comerciantes aqui perto”, afirma Willian Folha, que mora e trabalha no local. Ele estima que suas vendas possam crescer entre 15% e 20% com o novo movimento.

Mais conforto e segurança para quem circula pela região

A requalificação da praça também é vista como um avanço na mobilidade e segurança para quem transita diariamente pelo local. “Se antes a praça já era boa pelas sombras das árvores e pelos bancos, agora vai ser melhor ainda”, diz o pedreiro Arani Sousa, que utiliza o espaço como ponto de passagem diário. Ele também acredita que o novo visual trará mais segurança e conforto à população: “Vai ter mais segurança, vai ficar mais bonito, mais confortável”.

A entrega oficial da obra deve ocorrer nas próximas semanas, após a conclusão dos últimos detalhes, como a finalização do paisagismo, da fonte luminosa e a restauração completa do relógio. A expectativa do GDF é que a nova Praça do Relógio se consolide como um símbolo de revitalização urbana e um novo atrativo para moradores e visitantes de Taguatinga.

Com informações da Agência Brasília