Operações da PMDF em Ceilândia entre 1º e 5 de maio resultam em prisões, apreensões e veículos recuperados

Entre os dias 1º e 5 de maio, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 8º Batalhão e do Grupo Tático Operacional 28 (GTOp 28), realizou uma série de ações em Ceilândia que resultaram na prisão de suspeitos, apreensões de armas, drogas e na recuperação de veículos roubados.

No feriado de 1º de maio, dois menores foram flagrados com um veículo furtado na QNN 3. Ainda nesse dia, policiais prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e disparo na QNN 10 Conjunto C, apreendendo uma pistola CZ P10 calibre .380, dois carregadores, uma espingarda calibre 12, um rifle calibre .17 e grande quantidade de munições. Em outra ocorrência, na EQNP 22/26, um suspeito foi detido portando uma pistola Taurus G2C calibre .38.

Já em 2 de maio, após denúncia de disparo de arma de fogo na QNO 17, os militares localizaram porções de skunk e cocaína, balanças de precisão, rádios comunicadores e outros apetrechos relacionados ao tráfico de drogas. Uma mulher foi presa em flagrante.

Na madrugada de 3 de maio, um homem foi preso na QNO 5/7 após se passar por policial para cometer roubo. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Também no mesmo dia, um Fiat Mobi roubado foi localizado na QNM 1/3 e um suspeito detido, com participação de menores de idade.

No dia 4, duas motocicletas com restrição de roubo ou furto foram recuperadas na SHSN Chácara 92, com um homem preso na ação. Ainda na data, outro indivíduo foi detido na QNN 17 com um celular roubado. Na EQNM 2/4, um homem foi flagrado portando um revólver calibre .38 com cinco munições.

Encerrando a sequência de ações, na madrugada de 5 de maio, um suspeito foi preso na QNN 19 por tráfico de drogas, com duas porções de cocaína. Em outra ocorrência, dois adultos e dois menores foram detidos após praticarem furto a um comércio na EQNM 21/23. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), enquanto os adultos foram levados à 15ª Delegacia de Polícia.