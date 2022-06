Operação Tailândia combate crimes em Taguatinga e Ceilândia

Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 06 mandados de busca e apreensão nos autos do inquérito da Operação Tailândia

Na manhã desta quinta-feira, 09, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 17ª Delegacia de Polícia, com apoio de policiais de outras circunscricionais e da Divisão de Operações Especiais (DOE), cumpriu 06 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara de Entorpecentes do DF, nos autos do inquérito da Operação Tailândia.

A ação ocorreu em decorrência de inúmeras denúncias. Os alvos são considerados de alta periculosidade, possuíam passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

A Operação Tailândia investiga crimes de tráfico de drogas na região da Chaparral e M Norte— região conhecida por Tailândia, por ser localizada na divisa entre Taguatinga e Ceilândia, DF—, onde os criminosos utilizam as próprias residências para realizar a traficância e dificultar a ação policial.

Nas ações, foram apreendidos telefones celulares dos alvos, porções de maconha e cocaína, balança de precisão, um automóvel utilizado para o tráfico, bem como foi localizado, no interior de uma das residências, uma motocicleta furtada.

A operação policial também prendeu em flagrante um homem, de 27 anos, considerado um dos maiores traficantes da região de Taguatinga Norte. O envolvido encontra-se encarcerado e à disposição da Justiça.

Ainda, foram conduzidos à delegacia, outros dois homens, de 21 e 34 anos, pelo crime de porte e uso de drogas. Após firmaram termo de compromisso de comparecimento ao Poder Judiciário, a dupla foi colocada em liberdade.