Emprego no DF: são 148 chances nesta quinta

Para quem tem intimidade com linha e agulha, esta é a hora de tentar um emprego. Vinte e três vagas para costureira estão abertas, nesta quinta-feira (9), nas agências do trabalhador para esta ocupação. Dois postos são para o Lago Sul e os outros 21 para Sobradinho. O melhor é que não precisa comprovar experiência anterior. Os salários, por sua vez, variam de R$ 1.337 a R$ 1,6 mil, mais benefícios.

São ao todo 23 vagas para costureira, a maioria em Sobradinho, com salários que chegam a R$ 1,6 mil, mais benefícios | Fotos: Tony Oliveira / Agência Brasília

São 148 vagas oferecidas em diversas regiões do Distrito Federal para 36 funções diferentes. Os maiores salários ofertados são para cozinheiro (R$ 6 mil, além dos benefícios), com o local de trabalho em Vicente Pires; e para motorista (R$ 3 mil e benefícios) em Taguatinga Norte.

Candidatos com deficiência poderão concorrer a duas vagas de motorista de caminhão, cujo posto de trabalho é no Guará e o salário é de R$ 1.870. Ou ainda pleitear uma das 10 vagas disponíveis para operador de telemarketing, todas na Asa Norte.

Aos técnicos em eletrônica ou eletromecânica, há seis vagas disponíveis na Asa Sul. Dois postos exigem comprovação de experiência. Nos outros quatro, basta ter cursado o ensino médio completo. E para quem está treinando para o mercado de trabalho, há ainda uma vaga para estágio: na função de atendente de balconista, com direito a bolsa de R$ 500, mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília