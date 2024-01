Operação Sossego mira motos barulhentas

Além do barulho, a retirada do silenciador prejudica o sistema de filtragem do ar expelido durante a queima de combustível, causando poluição ambiental por onde passa

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) irá realizar, na noite desta quarta-feira (17), mais uma Operação Sossego. Agentes estarão distribuídos em alguns pontos da região oeste da capital, que inclui Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Brazlândia, Vicente Pires, Areal e Águas Claras. A operação terá como principal objetivo atender as reclamações da população sobre os altos ruídos provocados por motos com o escapamento alterado. Leia também Ibaneis sanciona Lei do Cicloturismo

Além do barulho, a retirada do silenciador prejudica o sistema de filtragem do ar expelido durante a queima de combustível, causando poluição ambiental por onde passa.