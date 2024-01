Disputa gastronômica e cultura regional na 3ª edição do Festival Comida de Rua

A Praça da quadra 3, em Sobradinho I, vai receber música, arte e muita variedade de pratos neste fim de semana na terceira edição do festival

A 3ª edição do Festival de Comida de Rua será nos dias 20 e 21 de janeiro, com o melhor da culinária servida nas barraquinhas e pontos de alimentação das ruas do Distrito Federal. A praça da quadra 3, em Sobradinho I, vai receber shows, feira de artesanato, brinquedos para a criançada e as tradicionais competições de melhor prato entre o público e restaurantes selecionados de Sobradinho e entorno. O projeto visa dar visibilidade para a gastronomia da cidade, e valorizar o comércio local. Para curtir a programação, a entrada é gratuita.

O chef Breno Oliveira, idealizador do Festival, espera que essa seja a melhor edição do evento. “Que a gente possa trazer a maior quantidade de público e que notem nosso festival como parte integrante da diversão e cultura de Sobradinho”. No sábado (20), o primeiro dia do Comida de Rua, contará com a disputa entre os estabelecimentos de Sobradinho e região. O público vai poder desfrutar das apresentações dos pratos tradicionais e os mais vendidos de cada competidor.

E no domingo (21), a festa vai ser por conta da competição de culinária amadora, com inscrições abertas para as pessoas que queiram apresentar os pratos típicos de suas famílias. Cada iguaria será julgada por chefs renomados do DF, e concorrem a prêmios que vão de R$400 a R$1000. “O segundo dia é o da comida afetiva, que é onde os moradores de Sobradinho e região mostram suas habilidades e contam suas histórias em volta de cada comida”, acrescenta Breno.

Ele considera que o público pode esperar duas coisas do Festival. “Primeiro, eles vão conhecer melhor o Sobradinho, e as pessoas que trabalham duro para viver aqui. “As pessoas que se esforçam para movimentar a cidade”. E em segundo lugar, Breno acredita que o público vai contar com avanços na organização e na segurança, além do conforto e comodidade do ambiente coberto. “Então não precisa ter medo caso esteja chovendo”, destacou.

Para ele, a organização do festival chega à terceira edição, mais amadurecida, com menos erros cometidos. “Além disso, aumentamos a oferta musical para que o festival consiga incluir todos os gostos e estilos”. Entre as apresentações musicais desta edição, estão os grupos Só pra Xamegar e Samba Urgente, a dupla Willian e Deivid e diversas outras atrações para todos os gostos e estilos.

Breno acredita que movimentar a cena com CT artística, cultural e econômica da cidade, seja a base do festival. “O nosso público de Sobradinho não precisa ir longe, como no Plano Piloto, por exemplo, para encontrar bons pratos e com preço acessível”.

O Festival faz parte do projeto Parque Cultural, uma plataforma de projetos que irão acontecer ao longo de 2024 em Sobradinho I, II e região. A ação busca reunir produtores culturais para fortalecer os eventos do lado norte do Distrito Federal, unindo em um só lugar os recursos necessários para a execução de um evento cultural.

A plataforma Parque Cultural reúne os eventos já conhecidos na cidade, como o Festival Comida de Rua, o Festival Acorda, o Festival Multicultural de Cinema de Sobradinho, o Bangolê Festivalzinho e a Festa das Regiões.

