Operação Sexagenário prende jovens que aplicavam golpes em idosos pelo whatsapp

Conforme as autoridades, o grupo criminoso agia usando foto e nome no aplicativo e, a partir daí, entrava em contato com conhecidos, familiares e amigos, contando histórias tristes e dando desculpas para justificar a mudança de número

Uma quadrilha que aplicava golpes por meio do WhatsApp em idosos foi presa por oficiais da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), nesta sexta-feira (26), em decorrência da Operação Sexagenário. “Conforme apurado, o prejuízo dessas vítimas, em todo o Brasil, pode girar em torno de meio milhão de reais”, afirmou a assessoria da PCDF. Conforme as autoridades, o grupo criminoso agia usando foto e nome no aplicativo e, a partir daí, entrava em contato com conhecidos, familiares e amigos, contando histórias tristes e dando desculpas para justificar a mudança de número. A partir daí, pediam depósitos bancários de dinheiro, geralmente para contas de terceiros. Uma vítima de 65 anos registrou ocorrência na PCDF. A DRCC prendeu dois suspeitos por estelionato contra idoso e organização criminosa especializada na prática de crimes de estelionato. Um dos acusados tem 21 anos, o outro, 19. A PCDF vai dar continuidade às investigações para identificar os demais integrantes do grupo criminoso. Os suspeitos foram conduzidos até a delegacia especializada para a tomada das providências cabíveis. Eles responderão por estelionato contra idoso, cuja pena é de reclusão de 2 a 10 anos, e por integrar organização criminosa, com pena é de 3 a 8 anos de reclusão. A dupla está na carceragem da PCDF à disposição da Justiça. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE