Operação São Rafael é realizada por Polícia Civil no DF

Na tarde de quarta-feira, 24, equipes da 3ª Delegacia de Polícia iniciaram a Operação São Rafael, que tem o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada ao furto de motocicletas nas regiões do Cruzeiro e Sudoeste. As investigações começaram há cerca de 6 meses. Apenas no ano de 2021, 16 crimes desta espécie foram cometidos na região.

A investigação identificou um FORD/KA, veículo utilizado por um dos integrantes da associação. O automóvel estava adulterado e o modelo original está localizado em Salvador, Bahia. O integrante identificado, um homem de 51 anos, foi preso pela prática do crime de receptação. O veículo foi apreendido e encaminhado à pericia. O homem foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00. As investigações continuam a fim de identificar os demais criminosos.