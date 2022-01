Operação Procurados: PCDF prende autor de homicídio em Vicente Pires

O outro comparsa da dupla, Douglas Silva de Oliveira, 26, segue foragido

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde dessa segunda-feira (3), um homem de 19 anos, suspeito de ser um dos autores de um homicídio cometido contra outro homem, de 33 anos, no dia 20 de junho de 2021, na Vila São José, em Vicente Pires.

O investigado era procurado desde agosto e foi preso, por meio da 38ª DP, na Rua 10 da Vila São José, após uma denúncia anônima.

De acordo com as autoridades, no dia anterior ao crime, a vítima havia entrado em luta corporal com Douglas Silva de Oliveira, 26, e o atingiu com uma paulada na cabeça.

“Assim, para vingar a agressão sofrida no dia anterior, Douglas, com a ajuda de um comparsa (o detido), uniram-se para matar a vítima”, destacou o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

Conforme as investigações, os criminosos, por volta das 21h30, emboscaram a vítima em via pública da Vila São José e a executaram com seis disparos de arma de fogo.

“Douglas ainda não foi localizado e se encontra foragido da Justiça. Por esse motivo,a 38ª DP solicitaa ampla divulgação de seu nome e imagem na mídia local para que a polícia possa,o quanto antes,localizar e prender esse criminoso”, explicou o delegado.

A dupla foi indiciada por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pela impossibilidade de defesa da vítima. Caso os envolvidos sejam condenados, poderão pegar de 12 a 30 anos de prisão.

Informações

As informações sobre o paradeiro do foragido poderão ser repassadas por meio dos canais on-line de denúncia no site da PCDF ou pelo Disque-Denúncia (197).A ligação é gratuita e será mantido o sigilo absoluto do denunciante.