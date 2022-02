Operação Microondas: Eletricista que esquentava veículos furtados é preso

Caso o envolvido seja condenado pela Justiça, poderá ficar até dez anos preso pelos crimes de receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos

Um eletricista foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (9), por receptação e adulteração de veículos. De acordo com Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem falsificava os documentos dos furtados.

As investigações tiveram início após a localização de uma caminhonete L200 Triton, furtada em Taguatinga Norte. O veículo foi encontrado em uma rua da Quadra QN7 da cidade. Os policiais passaram a monitorar uma residência na mesma rua, com suspeitas de ser o local onde os carros roubados eram levados.

Os agentes notaram que no endereço estava estacionado um veículo GM/ Onix. Em consulta ao sistema do Detran/DF, constatou-se que a placa pertencia a outro veículo de marca, modelo e cor distintos.

Diante da situação, a equipe entrou na garagem e verificou que o veículo era na verdade um Onix, tomado por assalto a mão armada, em Taguatinga Sul.

Durante as buscas realizadas no endereço, os agentes localizaram placas de veículos, uma CNH falsa em nome do suspeito, além de munições de arma de fogo.

O eletricista e proprietário da casa, acabou confessando os crimes. O detido foi conduzido à delegacia para os procedimentos da Lei.

“Caso o envolvido seja condenado pela Justiça, poderá ficar até dez anos preso pelos crimes de receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, falsificação de documento e porte de munição”, destaca o delegado da 29ª DP, Pedro Sardah.