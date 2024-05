Operação Força Conjunta reforça fiscalização do trânsito antes do feriado

Entre a noite desta terça-feira (30) e a madrugada de quarta-feira (1º), as vias de Brasília foram alvo de uma operação conjunta de fiscalização de trânsito envolvendo órgãos que integram a Secretaria de Segurança Pública do DF, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A operação resultou na fiscalização de mais de 800 veículos, com um total de 41 casos de alcoolemia nos quais os condutores recusaram realizar o teste. Além disso, 20 veículos foram encaminhados ao depósito do Departamento de Trânsito (Detran) por irregularidades diversas, dois condutores foram flagrados dirigindo sem habilitação, outros dois estavam com a CNH vencida e foram emitidos 15 autos de notificação por infrações diversas.

Durante a operação, ocorreu um caso envolvendo uma condutora que foi abordada em um ponto de fiscalização do Detran na via N1, desobedeceu a ordem de parada e fugiu em direção à EPIA. Antes de chegar ao viaduto de acesso à EPIA, a condutora perdeu o controle na curva e atravessou o canteiro central. Apesar do incidente, tanto a motorista quanto o passageiro não sofreram lesões e não precisaram de atendimento médico. A condutora fugiu da blitz por ser inabilitada e por ter ingerido bebida alcoólica. Ela foi levada à 5ª Delegacia para registro da ocorrência.

Com informações da PMDF