Operação fiscaliza vans escolares em Sobradinho

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), por meio da Diretoria de Credenciamento de Entidades e Profissionais, realizou nesta terça-feira (11) uma operação de fiscalização direcionada ao transporte escolar na região administrativa de Sobradinho. A ação foi conduzida pelo Núcleo de Fiscalização Administrativa e teve como objetivo verificar se os veículos e motoristas atuantes no serviço estão em conformidade com as exigências previstas na legislação vigente.

Ao todo, 11 vans escolares foram abordadas durante a operação. De acordo com o Detran-DF, sete delas estavam com toda a documentação regularizada. Outras três apresentavam pendências relacionadas à autorização de tráfego ou ao credenciamento do condutor. Além disso, uma van evadiu do local da fiscalização. Através do sistema do órgão, foi constatado que o veículo encontra-se em situação irregular.

Conforme informado, a van irregular terá uma restrição administrativa inserida em seu registro e será alvo de nova abordagem, desta vez pela Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito (Dirpol), que adotará as medidas cabíveis conforme determina a legislação.

O transporte escolar no Distrito Federal conta atualmente com cerca de 1.500 condutores credenciados. Por envolver diretamente a segurança de crianças e adolescentes, o serviço é submetido a fiscalização rigorosa. Entre os itens verificados estão a habilitação específica do motorista, os documentos exigidos para o transporte escolar, as condições de segurança dos veículos e o cumprimento das normas específicas da atividade.

Com informações do Detran-DF