Operação Falsarius prende personal que tinha dupla identidade

O suspeito trabalhava em uma academia do Setor Noroeste e dirigia um veículo comum, mas aos finais de semana, ostentava importados e esportivos

Um homem de 35 anos, que utilizava identidade falsa para ter uma vida dupla, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal, na terça-feira (8). A Operação Falsarius cumpriu dois mandados de prisão preventiva por crime tributário estimado em R$ 13 milhões.

De acordo com as investigações, o suspeito trabalhava como personal trainer em uma academia do Setor Noroeste e dirigia um veículo de passeio comum, mas aos finais de semana, ostentava veículos importados e esportivos.

O homem aplicou o golpe por três anos consecutivos (2012 a2015), e abriu uma empresa de comercialização de grãos na região rural do Paranoá, época em que praticou sonegação de impostos devidos, chegando a um prejuízo de cerca de R$ 13 milhões. Ao ser cobrado judicialmente pelo Distrito Federal, o estelionatário deixou de ser localizado.

Sem conseguir encontrar o suspeito, a Justiça expediu um segundo mandado de prisão preventiva referente ao segundo nome utilizado pelo procurado. Durante a operação, os agentes ainda apreenderam documentos em cumprimento a mandado de busca e apreensão realizada na residência do envolvido, no Lago Norte.

“A ação policial, além da repressão no âmbito criminal, que possibilitará o julgamento pelos crimes praticados, também irá proporcionar a cobrança dos débitos tributários milionários pelo Governo do Distrito Federal, que certamente será revertido para o bem da população”, finaliza o delegado-chefe da 16ª DP, Diogo Cavalcante.