Operação Fake Pool prende estelionatário em Águas Claras

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na tarde de quarta-feira (26), operação Fake Pool, que prendeu Tiago da Silva Rodrigues, 34 anos, por estelionato. Ação aconteceu na Colônia Agrícola Águas Claras.

Segundo apurado, o indivíduo foi contratado em novembro do ano passado, por um morador de Vicente Pires, para realizar a instalação da parte elétrica e hidráulica da piscina da residência. O serviço foi acordado em R$ 13mil. O indivíduo recebeu R$ 2 mil de entrada e afirmou que iria iniciar a obra no dia seguinte, porém não retornou ao local. Ao invés disso, Tiago da Silva disse que estava com gripe, e depois afirmou ter contraído a covid-19, sem apresentar o teste.

Após um mês, a vítima decidiu contratar outra pessoa para realizar o serviço e registrou ocorrência policial. Durante as investigações, as autoridades verificaram que haviam 25 ocorrências contra Tiago, quase todas pela prática de estelionato.

Foi constatado em nove registros, que o indivíduo atuava da mesma forma: contratação para reforma ou construção de piscinas, recebimento do sinal e inexecução contratual sem justificativa. Além de Vicente Pires, o suspeito, de 2017 a 2021, cometeu o mesmo golpe no Lago Sul, Recanto das Emas, Águas Claras, Santo Antônio do Descoberto e Arniqueiras.

Além do golpe da piscina, Tiago também é investigado por ter efetuado, em 2020, a compra fraudulenta de mercadorias, no valor de R$ 6,8mil,em uma loja de produtos de piscinas situada na Rua 12 de Vicente Pires. O acusado simulou o pagamento através de um falso pix. Estima-se que tenha recebido, indevidamente, com o golpe da piscina, cerca de R$ 60,8mil.

O homem foi interrogado e recolhido ao cárcere da PCDF. Caso seja condenado,pode pegar de 1 a 5 anos de reclusão por cada estelionato praticado.