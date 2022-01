Operação Dona da Boca prende dupla por tráfico de drogas

A ação policial ocorreu após apurar a atuação da mulher e do companheiro, um homem,de 26 anos, a apontado como um dos maiores vendedores de drogas gourmet de Vicente Pires

Uma mulher de 23 anos, e o irmão, de 28, foram presos na sexta-feira (28), pela Polícia Civil do DF, por meio da 38ª DP. A operação Dona da Boca investigava crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A ação policial ocorreu após apurar a atuação da mulher e do companheiro, um homem,de 26 anos, a apontado como um dos maiores vendedores de drogas gourmet de Vicente Pires.

Durante a operação foi deferido um mandado de busca e apreensão para a residência do casal, situada em Taguatinga Norte. No local, os policiais flagraram o irmão da investigada saindo de carro. Indagado sobre o casal, o homem disse que apenas a irmã estava na casa e que o investigado não se relacionava mais com a mulher.

De acordo com a suspeita, o companheiro havia sido preso em Taguatinga pelo crime de tráfico de drogas e negou qualquer envolvimento dela e do irmão com a atividade ilícita. Em seguida, o irmão confessou aos policiais que possuía no quarto grande porção de drogas e afirmou que era do companheiro da irmã.

Analisando as mensagens existentes nos celulares, os policiais verificaram que, após a prisão do companheiro, a investigada, com o auxílio do irmão, deu continuidade ao tráfico de drogas, passou a cobrar dívidas e a ameaçar os usuários que ainda deviam dinheiro ao companheiro.

O irmão da investigada trabalhava como feirante e passou a vender pequenas porções de drogas no local de trabalho. Diante dos fatos, os irmãos foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, cujas penas, somadas, alcançam os 25 anos de prisão.

Mesmo preso, o companheiro da vítima será indiciado pelos mesmos delitos, pois, por meio da companheira e docunhado, continuou praticando o tráfico de drogas pelo qual havia sido autuado.