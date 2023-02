Operação Diagnose 2023: Ministério Público fiscaliza 13 UPAs

Foi elaborada uma lista para que todos os promotores de Justiça utilizem o mesmo parâmetro para inspecionar as unidades

Equipes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) foram para as ruas na manhã desta quinta-feira (9) para fiscalizar as 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Distrito Federal.

O objetivo da operação, que foi batizada de Diagnose, é fiscalizar as políticas públicas de saúde. O foco será em quatro áreas: recursos humanos, estrutura física, equipamentos/mobiliários e medicamentos. Os promotores de Justiça vão verificar se os profissionais estão cumprindo a jornada de trabalho estabelecida, como estão as condições dos prédios e equipamentos, o abastecimento de medicação das farmácias, se há restrição de atendimento com o bandeiramento para casos urgentes, entre outros aspectos.

Foi elaborada uma lista para que todos os promotores de Justiça utilizem o mesmo parâmetro para inspecionar as unidades. Após a operação, será elaborado relatório para ser entregue à Secretaria de Saúde. Se necessário, recomendações serão expedidas e ações ajuizadas.

UPA

As Unidade de Pronto Atendimento (UPA) são responsáveis por prestar atendimento de média complexidade. Oferecem estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, laboratório de exames e leitos de observação.