Operação da PCDF prende acusado de homicídio e tentativa de homicídio

A ação resultou na prisão preventiva de um homem de 32 anos, acusado de participar de crimes ocorridos no Paranoá em outubro de 2019

Na tarde da última quinta-feira, 24, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 6ª DP, desencadeou a Operação Recovery. A ação resultou na prisão preventiva de um homem de 32 anos, acusado de participar de crimes de homicídio e tentativa de homicídio, ocorridos em um bar no Paranoá em outubro de 2019.

De acordo com as apurações, as duas vítimas estavam no local quando um desconhecido, que portava uma arma de fogo, chegou até lá e atirou em suas direções.

Um homem de 27 anos morreu ainda no local e o tio dele, de 36 anos, ficou gravemente ferido. Ele teve lesões cerebrais que comprometeram a sua capacidade de fala.

Na época do crime, o agressor chegou a ser preso, porém havia fortes indícios de que teria sido um crime encomendado e o executor foi levado até o bar pelo mandante do crime por conta de uma desavença com a vítima fatal. O motivo seria ciúmes de uma mulher.

“Por ter a vítima sobrevivente ficado durante 20 dias em coma, passou por três cirurgias e teve sequelas, por isso não foi possível alcançar o coator na ocasião do crime”, destaca o delegado-chefe da 6ªDP, Ricardo Viana.

Somente quase dois anos depois do crime, em junho de 2021, com a recuperação da vítima, o esclarecimento da participação do mandante foi possível. Quando a investigação foi reaberta, o suspeito foi preso no Condomínio Mestre Darmas, em Planaltina, DF.

Vídeo: Divulgação/PCDF