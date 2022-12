Operação da PCDF investiga empresas que sonegaram R$ 478 milhões em impostos

A investigação mostrou um esquema de sonegação de fiscal praticado por empresas de recicláveis que atuavam nos cinco estados e no DF

Na manhã desta quinta-feira (8), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, deflagrou a Operação Reciclo, cumprindo 27 mandados de busca e apreensão no DF e em cidades de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte. O Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) também está auxiliando no caso.

A investigação mostrou um esquema de sonegação de fiscal praticado por empresas de recicláveis que atuavam nos cinco estados e no Distrito Federal. Uma quadrilha utilizava empresas de fachada para a emissão de notas fiscais frias. Essas empresas tinham sócios ‘laranjas’, com padrões de vida que não condiziam com os valores movimentados. A utilização dessas pessoas era para que os reais integrantes da organização criminosa não fossem descobertos.

Além das buscas, também foi decretado o bloqueio de valores custodiados em contas bancárias vinculadas aos investigados. A dívida tributária chega a um total de R$ 478.624.920,13.

O grupo criminoso atuava há cerca de 10 anos no DF, e já tinham pelo menos oito inquéritos em curso na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária. Eles responderão pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica, e se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão.