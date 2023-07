Operação da PCDF combate maus-tratos a animais em Taguatinga

Os policiais apreenderam oito cachorros em situação de maus-tratos, além de 31 pássaros silvestres

Na tarde desta segunda-feira (24), a Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA) do Distrito Federal deflagrou a “Operação Tolerância Zero” com o objetivo de combater o crime de maus-tratos a animais, especialmente cachorros e pássaros, em Taguatinga.

Durante as diligências, os policiais apreenderam oito cachorros em situação de maus-tratos, além de 31 pássaros silvestres. De acordo com o delegado-chefe da DEMA, Douglas Fernandes, os animais estavam sem alimentação e vivendo em condições deploráveis: “Eles estavam em um ambiente muito sujo, com fezes, e encontramos um cachorro preso o tempo todo em um quarto escuro.”

Além das apreensões dos animais, também foram encontrados e recolhidos uma arma de fogo tipo garrucha, um rifle municiado com chumbinho, medicamentos veterinários e armas brancas. Segundo Fernandes, o investigado não possuía autorização para criar os pássaros silvestres em cativeiro.

O responsável pelos maus-tratos, um homem de 60 anos, foi autuado e recolhido ao cárcere da Polícia Civil. Caso seja condenado, poderá cumprir uma pena de até sete anos de prisão.