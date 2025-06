Operação Coringa: Gaeco investiga organização criminosa na Novacap

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), a fase ostensiva da Operação Coringa, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa com atuação dentro da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no estado do Piauí. As investigações apontam a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e formação de cartel.

De acordo com o Gaeco, servidores públicos da Novacap articulavam a aceleração de pagamentos a empresas contratadas para executar obras públicas. Em troca, recebiam propina equivalente a 2% do valor bruto pago às companhias beneficiadas pelo esquema.

Além das buscas, o Poder Judiciário determinou o afastamento de um servidor da Novacap e o bloqueio de bens dos investigados. Entre os bens estão imóveis, veículos, valores em contas bancárias, uma aeronave e uma embarcação.

A operação contou com o apoio do Gaeco do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) e do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do Distrito Federal.

As investigações continuam sob sigilo, e os nomes dos investigados ainda não foram divulgados.

Com informações do MPDFT