Operação conjunta da PMDF, PMGO e PCDF apreendem armas e munições

Policiais militares do 9º Batalhão em conjunto com policiais militares da PMGO e da PCDF prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Gama, na noite desta segunda-feira (31).

As informações eram de que um indivíduo estaria em posse de vários tipos de armamentos. Ao avistarem o homem manuseando um dos armamentos, os policiais o surpreenderam no momento em que abria a porta,

Foi perguntado sobre as munições e se ele possuía armas de fogo em sua casa. O homem confessou possuir armas e deixou que o policial adentrasse sua residência, onde foi localizado quatro armas de fogo, sendo um revólver e três pistolas, um silenciador, vários carregadores e 226 munições de calibres diversos.

O homem foi detido e encaminhado com o material à 20ª Delegacia para registro.