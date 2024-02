Operação Carnaval Seguro termina sem registro de mortes no trânsito

Número de flagrantes de alcoolemia no ano passado (557) foi mais do que o dobro do que o registrado em 2024 (241); Detran destaca maior conscientização da população

Desde o dia 2 até a madrugada de 14 de fevereiro, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) trabalhou de forma intensa com ações voltadas à conscientização sobre os riscos da combinação de álcool e direção e no policiamento e fiscalização das vias a fim de promover um Carnaval mais seguro para toda a população. E o resultado foi exatamente esse: nenhuma morte nas vias do DF durante os quatro dias de festejos carnavalescos, conforme dados preliminares.

Entre a sexta-feira (2) e a madrugada de quarta-feira (14), as equipes de policiamento e fiscalização de trânsito realizaram 125 ações, que resultaram na abordagem de 3.685 condutores e fizeram 3.206 testes de alcoolemia. Destes, 241 condutores foram autuados porque estavam dirigindo sob influência de álcool, 66 não eram habilitados, 62 estavam com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, 99 motociclistas pilotavam motocicletas com o escapamento alterado e outros 180 condutores foram flagrados cometendo infrações diversas. No Carnaval de 2023 foram registradas seis mortes no trânsito do DF – três em rodovias federais, duas em rodovias distritais e uma em via urbana – e autuados 557 condutores por dirigir sob influência de álcool, mais que o dobro dos registros desse ano.

“Apesar de ainda termos flagrado 241 condutores alcoolizados, esse número é considerado baixo diante dos milhares de testes e de abordagens realizados pelas equipes da fiscalização. Nas ações de controle de tráfego e no policiamento de rua, percebemos que a população se divertiu de forma mais consciente esse ano, resultando em um Carnaval sem nenhuma morte nas nossas vias. Esta era a nossa meta e, por isso, estamos felizes por termos atingido nosso objetivo”, celebra o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias.

Durante as blitze diurnas e noturnas, patrulhamentos e pontos de demonstração realizados pela Diretoria de Policiamento de Fiscalização de Trânsito, 180 veículos foram removidos ao depósito, um veículo com restrição de roubo/furto foi recuperado e dois condutores foram conduzidos à delegacia, pois o teste de alcoolemia indicou teor alcoólico considerado crime, conforme previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Educação

Desde o início do mês de fevereiro, a Diretoria de Educação de Trânsito elaborou um cronograma de atividades para lembrar os condutores do risco de conduzir veículos sob efeito de álcool, com ações realizadas em locais de grande aglomeração de pessoas, como no Shopping Venâncio, por exemplo, além de dezenas de ações em bares – o Rolê Consciente – e nos blocos de Carnaval – como Baratinha, Galinho, Baratona e Pacotão – levando aos foliões materiais educativos, palestras, ações teatrais, além da presença de repentistas.

Foram 5 mil pessoas abordadas pelos educadores de trânsito e 2 mil crianças identificadas nos blocos de Carnaval, que recebiam informações de segurança no trânsito e uma pulseirinha com os dados dos pais para não se perderem no meio dos foliões.

Também foi veiculada campanha publicitária na mídia para fortalecer a conscientização no trânsito nesse período de folia. O slogan da campanha deixava clara a mensagem que a diversão não poderia ser desculpa para a imprudência de dirigir alcoolizado: “Diversão sim. Álcool e direção, não!”

O trabalho do Detran-DF contribuiu para que a população optasse por usar transporte público, táxi, transporte por aplicativo e amigo da vez para se divertir e beber sem causar risco de sinistros, contribuindo assim para uma folia segura para todos os usuários das vias do DF.

*Com informações do Detran-DF

Agência Brasília