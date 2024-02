Engavetamento na Epia Sul envolve 6 veículos e deixa dois feridos

O trânsito não foi consideravelmente impactado e apenas uma das faixas de rolamento foi interditada para o atendimento

Um engavetamento envolvendo seis veículos aconteceu na Epia Sul nesta sexta-feira (16). A acidente resultou em duas pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena por volta das 14h.

O trânsito não foi consideravelmente impactado e apenas uma das faixas de rolamento foi interditada para o atendimento.

O fato ocorreu próximo à Estação do BRT do Park Way na EPIA Sul, sentido Candangolândia, em frente à Floricultura “Renascer-Rosa”.

Apesar do envolvimento de vários veículos, os dois feridos sofreram escoriações leves e não apresentam nenhum quadro grave.

Uma das passageiras dos carros, de 54 anos, se queixava de dores no tórax, foi transportada consciente, orientada e estável pelo CBMDF ao Hospital Santa Lúcia da Asa Sul.

A segunda vítima foi também uma passageira, de 32 anos, que foi atendida e se queixava de dores no pescoço, nas costas e no tórax, foi transportada consciente, orientada e estável ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

Os demais veículos envolvidos no acidente, não tiveram vítimas.

O local ficou aos cuidados da PMDF.