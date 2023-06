Operação beneficia regiões do DF com 54 toneladas de massa asfáltica

A Avenida Alta Tensão e a via de acesso à Quadra 4, localizadas no Paranoá Parque, receberam dez toneladas de massa asfáltica

No intuito de melhorar a mobilidade urbana, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) dá continuidade à operação de pavimentação de vias, que nesta segunda-feira (12) utilizou o total de 54 toneladas de massa asfáltica em cinco regiões do Distrito Federal: Paranoá, Taguatinga, Recanto das Emas, Plano Piloto e Gama.

A Avenida Alta Tensão e a via de acesso à Quadra 4, localizadas no Paranoá Parque, receberam dez toneladas de massa asfáltica. Com a mesma quantidade, também foram beneficiados o Setor Central do Gama, na Quadra 10, Conjunto A, e o Terminal Rodoviário de Taguatinga Norte, na L Norte.

Ainda em Taguatinga, foram utilizadas mais oito toneladas na QSB de 1 a 16, CSB de 1 a 10 e na rua do Supermercado Brasileirinho, em Taguatinga Sul. Já a Avenida dos Eucaliptos, na Quadra 406, do Recanto das Emas, também recebeu dez toneladas de asfalto.

Completando o pacote de melhorias, a L2 Sul, na altura da 602 até a Catedral do Plano Piloto, contou com seis toneladas de massa asfáltica.

A operação tem como objetivo principal garantir mais segurança aos motoristas e pedestres, corrigindo problemas na pavimentação das vias e contribuindo para a fluidez do trânsito.

A chefe da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias (Dimav) da Novacap, Walquíria Marra, explica a natureza complexa dos serviços: “Embora tratemos rapidamente muitas demandas, a vida útil do reparo depende do estado da via e do tráfego que ela suporta. Além disso, o tempo de execução varia enormemente, de casos simples, que demandam pouco tempo e material, a situações complexas em pavimentos seriamente danificados, que podem levar meses para serem completamente restaurados, com a necessidade de grande volume de massa asfáltica, fresagem e até recomposição de base”.

*Com informações da Agência Brasília