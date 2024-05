Operação apreende mais de 1 tonelada de produtos irregulares

Uma operação integrada entre o Instituto Brasília Ambiental, fiscais das secretarias de Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seagri-DF) e de Economia (Seec) realizou, na última quinta-feira (02), a apreensão de mais de 1 tonelada de produtos sem registro legal.

Durante a ação, que ocorreu nas rodovias DF-290 e DF-180, foram abordados mais de 70 veículos de carga com produtos de origem animal sem registro, além de autuação de sete veículos por irregularidades nos documentos fiscais.

A ação foi executada a partir de um cronograma estratégico elaborado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), vinculado à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), com suporte da Polícia Militar do DF (PMDF).

O foco é o fortalecimento da segurança alimentar e sanitária, por meio do combate a irregularidades e de fiscalização de questões relacionadas ao bem-estar animal. Essa ação conjunta reforça o compromisso do GDF com a segurança alimentar, sanitária e fiscal.

As informações são da Agência Brasília