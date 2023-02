Ônibus tomba em Planaltina

Não houveram feridos transportados ao hospital. O atendimento de machucados superficiais foi feito pelo CBMDF, ainda no local

O sábado (18), amanheceu com acidente em Planaltina, Distrito Federal. Um ônibus tombou na pista. Cerca de 45 passageiros estavam no interior do veículo.

Não houveram feridos transportados ao hospital. O atendimento de machucados superficiais, predominante entre as vítimas, foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), ainda no local.

O maior agravante ficou com o trânsito, que permaneceu interditado durante o atendimento ao veículo e passageiros. A demora no fluxo deve ser um problema para quem se movimenta na capital durante o feriado de carnaval.