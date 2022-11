Ônibus escolar com 22 crianças colide com postes de energia

Um dos postes chegou a cair e o outro ficou pendente. Parte da fiação caiu sobre o ônibus e ficou pendurado sobre o teto

Um ônibus escolar colidiu com dois postes no final da manhã desta sexta-feira (11), no Assentamento 26 de Setembro. No veículo estavam dois adultos e 22 crianças.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um dos postes chegou a cair e o outro ficou pendente. Parte da fiação caiu sobre o ônibus e ficou pendurado sobre o teto, na parte traseira do veículo.

Em razão do risco de choque elétrico, os bombeiros foram acionados ao local e, por uma questão de segurança, os militares orientaram o motorista e a monitora que ninguém descesse do coletivo ou tocasse em partes de metal, até que a energia do poste fosse desligada. O local onde ocorreu o acidente é uma estrada de terra batida, que tinha vestígios de poças d’água.

Após o corte da eletricidade todos os ocupantes foram retirados do ônibus e ninguém apresentava ferimento, assim, não houve necessidade de transporte a uma unidade de saúde.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Neoenergia Distribuição Brasília, a rede de baixa tensão no local é uma rede não oficial da concessionária de distribuição de energia e que, após o acionamento do CBMDF, a empresa fez a suspensão da eletricidade no local, com o subsequente envio de uma equipe para o sinistro.