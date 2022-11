Conheça as finalistas do concurso de merendas Sabor de Escola

Oito receitas participarão da final, marcada para o dia 3 de dezembro. Merendeiras terão os pratos publicados em um livro

Depois de três dias de competição, foram definidos os pratos feitos por merendeiras da rede pública de ensino que disputarão o primeiro lugar na final do concurso Sabor de Escola: Melhor receita da alimentação escolar do Distrito Federal. Oito receitas foram escolhidas entre 41 concorrentes, após a avaliação da comissão julgadora na etapa semifinal.

Disputam a final, em 3 de dezembro, as merendeiras Lauriane de Lima do Espírito Santo, da Escola Classe 07 de Brazlândia; Maria Cristina de Jesus Sousa, do Centro de Ensino Infantil (CEI) 05 de Taguatinga; Jozilene Páscoa dos Santos, do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 209 de Santa Maria; Rosilene Bogea de Jesus, da Escola Classe 431 de Samambaia; Dioneide de Sousa Silva Santos, da Escola Classe 12 de Sobradinho; Vilma Pereira da Costa Marques, do Centro de Ensino Fundamental (CEF) Queima Lençol, também da Regional de Ensino de Sobradinho; Elza Maria Pereira, da Escola Classe 303 de São Sebastião; e Erika Guimarães Borba, do Centro Educacional (CED) Vale do Amanhecer, em Planaltina.

Receitas doces e salgadas estão na disputa, como delícia de abacaxi, peixe ao creme de abóbora com arroz, arroz carreteiro com creme de abóbora, frango xadrez, pizza de arroz, abobrinha recheada com carne moída, rocambole de carne moída e polenta com carne seca.

Todas as receitas que participam do concurso devem conter, obrigatoriamente, ingredientes e produtos adquiridos exclusivamente pelo Programa de Alimentação Escolar do DF (PAE-DF). As merendeiras terão as receitas publicadas em um livro, organizado pela Secretaria de Educação. A publicação terá a foto da idealizadora da receita e também do prato.

Esta é a primeira edição do concurso organizado pela Secretaria de Educação, e contou com cerca de 160 receitas inscritas para seleção. A escolha das melhores ocorre em três etapas: Regional, Lote (por grupos de regionais) e Final. A primeira fase ocorreu em junho e a segunda (semifinal), em novembro.

Com informações da Agência Brasília