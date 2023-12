Ônibus da Marechal amanhecem na garagem por falta de combustível

Estão dando prioridade para veículos que vão para o Plano Piloto, pegando combustível de ônibus que têm e passando para outros

A garagem da empresa Marechal, que fica em Ceilândia, amanheceu cheia de ônibus nesta terça-feira (12). Dessa vez, o problema foi a falta de combustível, que foi descoberta pelos rodoviários quando eles chegaram para trabalhar.

De acordo com um representante do sindicato dos rodoviários, são 149 ônibus parados, ou seja, cerca de 40% da frota deixará de rodar por conta disso. A solução encontrada foi dar prioridade para os veículos que vão para o Plano Piloto, assim, estão pegando combustível de ônibus que têm e passando para outros.

Circulares que passam pelas regiões de Ceilândia, Taguatinga e Vicente Pires seguirão na garagem. A empresa não deu uma previsão de quando a situação estará normalizada.

No começo de novembro, quem precisa do transporte feito pela Marechal já havia passado por problemas. Sem salários e com veículos em situação precária, rodoviários fizeram greve que durou dois dias.