Ônibus com drogas é interceptado pelo Batalhão Rural no DF

Policiais militares do Batalhão Rural prenderam dois homens suspeitos de tráfico interestadual de drogas na tarde desta sexta-feira (19), por volta das 15h30, na zona rural de Planaltina, no Distrito Federal.

Durante patrulhamento na região, a equipe chamou atenção para a presença de um ônibus parado em uma via onde esse tipo de veículo não costuma circular.

Na abordagem, os policiais foram informados de que o coletivo havia saído do estado de São Paulo com destino ao Piauí.

Na vistoria realizada no interior do ônibus, os militares localizaram um grande carregamento de entorpecentes armazenado em malas.

Foram apreendidos 29 tabletes de maconha, cerca de 1.500 papelotes de cocaína, aproximadamente meio quilo de outra substância ilícita, além de uma balança de precisão.

Dois homens, de 23 e 28 anos, foram detidos em flagrante e encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais adotados.