PMDF prende homem e apreende adolescentes após assalto na Asa Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes na noite de quarta-feira (18), após um roubo registrado na Asa Sul. A ação ocorreu na SQS 202, Bloco F, onde um casal foi abordado enquanto estava sob o pilotis do prédio e teve dois aparelhos celulares levados pelos suspeitos.

Logo após o crime, a ocorrência chegou ao Centro de Operações da PMDF (COPOM). A partir disso, equipes do 1º Batalhão iniciaram buscas pela região. Pouco tempo depois, os policiais localizaram os envolvidos no estacionamento da área comercial da 402/403 Sul, o que acelerou o desfecho da ocorrência.

Divulgação PMDF

Durante a abordagem, os militares encontraram os dois celulares roubados. Em seguida, as vítimas reconheceram os aparelhos, confirmando a ligação direta dos suspeitos com o crime. Dessa forma, a ação policial conseguiu interromper a fuga e recuperar os bens levados no assalto.

Os dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de roubo. Já o adulto acabou preso em flagrante. Posteriormente, todos foram encaminhados às unidades da Polícia Civil do Distrito Federal, onde ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.