Onda de tráfico e assaltos leva a operação de combate à criminalidade no DF

As ações de combate à criminalidade realizadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), se intensificaram neste início de ano. Em 2022, os policiais da 2ª DP (Asa Norte) realizaram o cumprimento a diversos mandados de prisão judicial, além de apreensões.

Na última quarta-feira (2), os investigadores realizaram a prisão em flagrante um homem de 28 anos, que portava grande quantidade de maconha, que seria vendida a usuários de drogas nas proximidades de bares da 410/411 da Asa Norte. Um usuário, 21, também foi detido em flagrante e conduzido à delegacia.

De acordo com as apurações, o volume do entorpecente apreendido movimentaria cerca de R$ 6mil. Com os detidos, os agentes apreenderam: cinco tabletes de maconha e uma porção da droga, já embrulhados em papel filme.

Com passagem anterior por tráfico de drogas e outros crimes, o traficante foi preso, e se condenado, poderá ficar até 15 anos na prisão.

Roubos

No início de fevereiro, os agentes identificaram um acusado de roubo de um aparelho celular. O assaltante utilizava uma faca para suas ações. Foi instaurado inquérito policial que resultou na expedição de mandado de prisão contra o suspeito.

O homem já responde a 12 procedimentos policiais e foi recolhido ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça, em razão dos crimes praticados, com penas que podem chegar a 15 anos de reclusão.

A equipe policial também identificou uma mulher de 34 anos, acusada de cinco roubos de aparelhos celulares. Foram instaurados cinco inquéritos policiais que resultaram na prisão da criminosa em cumprimento a mandado de prisão preventiva. A presa encontra-se recolhida no sistema prisional feminino e poderá ficar até 15 anos se for condenada pelos crimes.