Oficina do Plano Diretor no Jardim Botânico será nesta terça (5)

Aberto ao público, evento colhe sugestões da população com relação a demandas em áreas como meio ambiente e habitação

A Região Administrativa do Jardim Botânico receberá a 50ª oficina participativa para a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot). O evento será nesta terça (5 ), às 19h, no Colégio Digital, localizado no Setor Habitacional Mangueiral, PA 2, Lote 4.

Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), o encontro tem o objetivo de coletar as sugestões da população. As propostas apresentadas serão analisadas e consideradas no novo texto do Plano Diretor, lei que determina o desenvolvimento do Distrito Federal e precisa ser revisada a cada dez anos.

A participação da sociedade na elaboração dessa lei é de fundamental importância, conforme explica o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco: “É no Plano Diretor que são definidas as áreas de oferta habitacional, de preservação ambiental, de regularização, áreas prioritárias para certos tipos de investimento, além das áreas urbanas e rurais”.

O líder comunitário do Jardim Botânico, Antônio Barra, afirma que é o povo que sente na pele os desafios enfrentados na dinâmica da cidade: “A participação popular auxilia o Estado a enxergar aspectos que só quem vive lá sabe”.

Se você deseja participar ativamente das melhorias em sua região, a oficina é uma excelente oportunidade. O evento também será transmitido no Conexão Seduh, canal da secretaria no YouTube.

Quem pode participar?

Todas as pessoas interessadas em discutir o planejamento urbano e o futuro da cidade, independentemente da faixa etária e gênero, podem participar das oficinas de todas as regiões administrativas. Basta comparecer aos encontros, nas datas e horários marcados.

Este ano, estão previstas 55 oficinas participativas com a população do DF. Confira o calendário completo. A Seduh também tem recebido as contribuições da população para a revisão do Pdot por meio de um formulário virtual de participação individual. Para obter mais informações, acesse o site do Pdot.

Serviço

Oficina do Pdot no Jardim Botânico

→ Data: terça-feira (5), às 19h

→ Local: Colégio Digital, no Setor Habitacional Mangueiral, PA 2, Lote 4

→ Acesso virtual: pelo YouTube no canal Conexão Seduh

Próximas oficinas

→ Quinta (7), às 19h, para segmento Regularização Fundiária Rural

→ Sábado (9), às 9h, para a Região Administrativa do Park Way

→ Dia 12, às 19h, para Região Administrativa da Água Quente.

Com informações da Agência Brasília