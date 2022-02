Ocupação de leitos de Covid está em 98,88%

Na lista de espera para um leito estão 34 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo coronavírus

Na manhã deste sábado (05), a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto exclusivo para tratamento de pacientes com covid-19 na rede pública do Distrito Federal está em 98,88%. No geral, segundo o sistema InfoSaúde, a ocupação geral é de 94,17%.

Na lista de espera para um leito estão 34 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo coronavírus.

Atualmente, existem 97 leitos gerais ocupados e seis vagos na rede pública. No caso da unidade adulto, há apenas uma disponível. Além desses, outros 14 leitos estão bloqueados ou aguardando liberação.

No caso da rede privada, a taxa de ocupação de leitos adultos é de 78,77%, com 117 leitos ocupados, 32 disponíveis e um bloqueado. A lotação dos leitos pediátricos é de 66,67%.

Novos leitos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou que irá contratar 100 novos leitos de UTI específicos para pacientes com covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (04) durante coletiva de imprensa.

Segundo o secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, os novos leitos serão disponibilizados no Hospital de Campanha da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), mas ainda não tem data definida.

“O trabalho começa com o levantamento das empresas que vão se credenciar e, a partir daí, vamos seguir todos os trâmites legais”, disse o chefe da pasta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além desses, Pafiadache ainda destacou a abertura de 30 novos leitos de cuidados intermediários (UCIs) no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), a reativação do Hospital do Sol e a conversão das UTIs do Hospital do Gama (HRG) para tratar exclusivamente pacientes com covid.