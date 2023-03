Octogonal passa a ter iluminação 100% LED

O investimento é de R$ 546 mil, recursos originários de emendas parlamentares do ex-deputado e agora administrador Reginaldo Sardinha

A Octogonal está mais iluminada e segura para seus moradores e também aos que transitam pelo bairro. Seiscentas e quarenta e sete luminárias LED foram instaladas na região, substituindo as lâmpadas convencionais de vapor de sódio. A localidade, vizinha ao Sudoeste e ao Cruzeiro, passa a ter 100% de sua iluminação com a nova tecnologia. O investimento é de R$ 546 mil, recursos originários de emendas parlamentares do ex-deputado e agora administrador do Sudoeste/Octogonal, Reginaldo Sardinha.

O serviço foi executado pelos operários da CEB Ipes, responsável pela iluminação pública do DF. Com cerca de 2 km de extensão, as duas avenidas que cortam o bairro agora contam com uma luminosidade vistosa. Elas dão acesso às quadras residenciais, que vão de 1 a 8, e à área comercial.

Moradores da Octogonal têm como hábito as caminhadas nas calçadas em frente às quadras e o acesso a pé ao comércio local. No cair da noite, o movimento é grande nos passeios. O militar William Russi, 33, por exemplo, anda quase diariamente com o cachorro por ali e notou a diferença.

“Antes disso [nova iluminação], estava muito escuro, principalmente na avenida que volta para o Sudoeste”, comenta. “É importante, pois traz mais segurança para as pessoas. Conseguimos enxergar melhor a aproximação de alguma pessoa mal-intencionada. Ficou muito bom.”

O casal Oscar, 59, e Yoko Kundo, 50, ambos bancários e moradores da Quadra 6, também faz um breve cooper ao longo da avenida. Para eles, a segurança e a economia de energia que as novas lâmpadas trazem são o mais importante.

“A gente só repara quando não tem, né?”, brinca Yoko. “E, agora, está mais iluminado. Para quem transita à noite, faz atividade física e para os motoristas, uma iluminação boa é essencial.”

Segundo a CEB Ipes, além de gerar economia de energia de até 40% para os cofres do GDF, as lâmpadas LED queimam menos e trazem mais nitidez aos ambientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o administrador regional lembra que o objetivo é estender a nova iluminação para todas as áreas vizinhas. “A Octogonal é uma região onde o pessoal gosta de aproveitar a área verde e andar a pé. E todos poderão fazê-lo com muito mais segurança”, salienta Sardinha. “Agora, vamos estender também para algumas áreas do Sudoeste que ainda não foram eficientizadas. A começar pelo Parque do Bosque, que agora vai funcionar até tarde da noite e precisa de uma iluminação a contento”.

Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília