Octogonal e Saan recebem novos canteiros ornamentais

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) iniciou a implantação de novos canteiros ornamentais nas regiões da Octogonal e do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan). A iniciativa visa valorizar os espaços públicos e oferecer mais beleza e qualidade de vida à população.

No Saan, o novo canteiro está sendo implantado na entrada da rotatória, ocupando uma área de 204 m². No local, foram plantadas 2.200 mudas de zínia rosa e 2.200 mudas de floco estrelado.

Já na Octogonal, cerca de mil mudas serão plantadas em um canteiro cujo solo está em fase de preparo, com a utilização de um composto orgânico feito a partir de cascas e restos de madeira triturada – o material enriquece o solo, melhora a retenção de água e oferece os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. A área também receberá grama e mudas, que ainda estão sendo definidas de acordo com o projeto paisagístico da região.

Os canteiros ornamentais do Distrito Federal são parte essencial da identidade visual da capital. Implantadas a partir de 1991, essas ilhas verdes em meio ao concreto transformam a paisagem e contribuem para o bem-estar da população.

Atualmente, o DF conta com 583 canteiros ornamentais espalhados por diversas regiões administrativas, como Brasília, Sudoeste, Lago Sul, Taguatinga e Águas Claras. A implantação dessas áreas é considerada a última etapa da urbanização, realizada apenas quando a cidade já possui infraestrutura básica completa.

Entre os canteiros mais emblemáticos estão os localizados no Balão do Aeroporto, na Praça do Buriti, na Esplanada dos Ministérios, na Catedral de Brasília, no Teatro Nacional e na Torre de TV. A história, no entanto, começou no balão da SQS 308, próximo à Igrejinha, onde foi implantado o primeiro canteiro ornamental do DF.

As plantas utilizadas nessas áreas são cultivadas nos viveiros da Novacap, onde são produzidas, semanalmente, cerca de 100 mil mudas de espécies ornamentais. Entre elas, estão dálias, sálvias e camomilas, além de tagetes, sunpatiens, zínias, vincas e cravinas – todas aplicadas em diferentes projetos paisagísticos no DF.

De acordo com o diretor de Cidades, Raimundo Silva, os trabalhos seguem uma rotina de cuidado e planejamento: “Por determinação do governador Ibaneis Rocha, a Novacap, responsável pelos canteiros ornamentais de Brasília, amplia o número de áreas floridas nas regiões administrativas do Distrito Federal. Esses novos canteiros contribuirão para tornar os espaços mais belos e floridos, o que certamente melhorará a qualidade de vida da população”.

A manutenção das áreas verdes inclui irrigação adequada e acompanhamento técnico constante, garantindo a saúde das plantas. Segundo a Novacap, o projeto integra um cronograma de revitalização paisagística que contempla diversas regiões administrativas do DF.

Furto de plantas é crime

Apesar dos avanços no paisagismo urbano, a Novacap sofre com o furto de plantas e flores – prática que, infelizmente, ainda ocorre em alguns canteiros. A companhia lembra que essa ação configura crime passível de punições. Além do prejuízo ao erário, a retirada indevida compromete o planejamento paisagístico e afeta diretamente a coletividade.

Caso alguém presencie o furto ou vandalismo de plantas, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. Também é possível registrar denúncias por meio da Ouvidoria-Geral do GDF, pelo número 162 ou pelo site.

*Com informações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap)