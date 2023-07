ObservaDF realiza debate aberto ao público na UnB

Reunião vai discutir números contidos no estudo “Percepções acerca da Segurança nas Escolas do Distrito Federal”

O Observatório de Políticas Públicas do DF (ObservaDF), vinculado à Universidade de Brasília (UnB), realiza, nesta quinta-feira (6), um debate sobre o estudo “Percepções acerca da Segurança nas Escolas do Distrito Federal”. O evento acontece a partir das 19h, no Auditório Azul da Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão Pública (Face), campus Darcy Ribeiro. Além disso, é aberto ao público e não é preciso fazer a inscrição antecipadamente.

Entre os convidados, estão a especialista em segurança Marcelle Figueira. Haverá ainda a presença dos pesquisadores à frente do ObservaDF, que são os professores: Andrea Felipe Cabello, Lucio Rennó, Ana Maria Nogales, Frederico Bertholini e Guilherme Viana.

“O evento vai debater os novos dados da pesquisa divulgada pelo ObservaDF. O estudo traz pontos preocupantes sobre a insegurança nas escolas da capital federal. Uma das conclusões mostra que 44,3% dos entrevistados acham as escolas públicas muito inseguras”, explica , responsável pelo estudo.

A pesquisadora e professora da UnB Andrea Felipe Cabello, responsável pelo estudo, conta que o estudo a ser debatido “traz pontos preocupantes sobre a insegurança nas escolas da capital federal”. “Uma das conclusões mostra que 44,3% dos entrevistados acham as escolas públicas muito inseguras”, conta. Andrea ressalta ainda que Fercal, São Sebastião, Lago Norte, Jardim Botânico e Taguatinga apresentaram índice preocupante de insegurança.

“Pode-se afirmar que vários eventos no início deste ano levaram a uma onda de pânico no país. Espalhou-se pelas redes sociais a notícia de que haveria ataques em creches, escolas e universidades do Distrito Federal. Então, durante o debate, vamos discutir soluções que tragam segurança às escolas de forma integrada à política de segurança publica”, afirma Andrea Cabello.

Serviço

Debate ObservaDF

Data: 06 de julho

Hora: a partir das 19h

Local Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão pública (Face), campus Darcy Ribeiro

Informações: www.observadf.org.br | @observadf | https://youtube.com/@observadf2223